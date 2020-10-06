Нагорный Карабах: Анкара предложила Москве сотрудничество

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Анкара готова сотрудничать с Россией. Но при этом Турция считает «стороной правды» Азербайджан и хочет, чтобы и Россия разделила их позицию. РФ вместе с другими странами призывает как Армению, так и Азербайджан, к прекращению боевых действий.

Турция готова сотрудничать с Россией для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, конфликт нуждается «в решении в корне», есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы.

«Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости», — отметил он.

Турецкий министр добавил, что «Россия находится в «минской тройке», имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией».

«Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией», — заверил он.

По словам Чавушоглу, для установления безопасности в регионе «важно решить этот вопрос [карабахский] в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы», — отметил он в интервью телеканалу TRT Haber.

Кроме того, глава турецкого министерства заявил, что Анкара старалась прикладывать все усилия для мирного урегулирования конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Он обвинил Армению в игнорировании резолюции ООН.

«Мировое сообщество должно принять сторону Азербайджана, а не ставить на равные позиции страну-оккупанта и оккупируемую. 30 лет звучат одни и те же призывы. Мы выражали всяческую поддержку усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в соответствии с резолюциями ООН, в рамках территориальной целостности Азербайджана и его признанных границ», — сказал он.

По его словам, Армения уже «30 лет наслаждается оккупацией территорий Азербайджана и в последние время, игнорируя все международные решения пытается заселить эти земли этническими армянами с Ближнего Востока».

Вместе с тем министр предупредил, что Анкара приложит все усилия, чтобы «мир принял правильную сторону», то есть вступился за Азербайджан.

В то же время он считает, что у Минской группы ОБСЕ, куда входят представители России, Франции и США, нет четкого плана по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Он также напомнил, что «неоднократно восстанавливался режим прекращения огня, но вслед за этим следовали новые атаки Армении на Азербайджан: самые последние в июле этого года в Товузе, теперь уже в сентябре».

Так или иначе в регионе продолжаются боевые действия. Все стороны конфликта несут потери как среди военных, так и среди мирного населения. По данным ООН, с начала последней эскалации — с 27 сентября — более 40 мирных жителей Нагорного Карабаха стали жертвами конфликта.

«С начала столкновений до настоящего момента, по сообщениям, погибли более 40 мирных жителей», — сказал 5 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В Азербайджане, по сообщениям генпрокуратуры страны, за чуть больше недели погибли 24 мирных гражданина Азербайджана, ранен 121.

2 октября в Армении опубликовали список с 54 фамилиями военных, которые погибли за сутки в ходе боев с азербайджанскими Вооруженными силами (ВС). Список был опубликован единым армянским Инфоцентром.

В ходе конфликта пострадали также журналисты. По данным армянских властей, в четверг, 1 октября, в результате обстрела азербайджанских ВС получили ранения французские журналисты из Le Monde, репортер портала 24news.am, журналисты AFP и оператор новостного блока телеканала «Армения» Арам Григорян. Один из журналистов Le Monde был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Азербайджане в ответ на это заявили, что поездки журналистов в Нагорно-Карабахскую республику подвергают их опасности.

Во вторник, 6 октября, Армения заявила, что готова пойти на уступки во имя мирного урегулирования конфликта.

«Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян французским СМИ.

При этом он отметил, что военные действия в регионе не начались бы, если бы Турция не принимала в этом активное участие. «Даже если власти Азербайджана в течение 15 лет вели воинственные речи, решение о развязывании войны мотивировалось полной поддержкой со стороны Турции», — подчеркнул Пашинян.

Турецкая сторона неоднократно подчеркивала, что готова поддержать Азербайджан в любой ситуации: как за столом переговоров, так и на поле боя.

Источник