МИД России высказался о докладе ОЗХО по Навальному

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Максим Блинов/РИА «Новости»

История с Алексеем Навальным развернулась по заранее придуманному сценарию, заявил МИД России, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия.

«Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евро-атлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Москва предоставит хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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