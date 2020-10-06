Президент Киргизии призвал политические силы к переговорам

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Владимир Пирогов/Reuters

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал политические силы к переговорам, чтобы урегулировать ситуацию в стране. Об этом пишет информационное агентство Киргизии.

«Я, как легитимный президент, готов провести переговоры с теми политическими силами, которые хотят стабилизировать ситуацию», — сказал Жээнбеков.

Ранее стало известно, что ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в Киргизии

— Брата Жээнбекова избили в киргизском Оше

— ЦИК Киргизии отложила вопрос о самороспуске

Источник