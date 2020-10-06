В Киргизии опровергли назначение оппозиционера Жапарова новым премьером

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Пресс-служба парламента Киргизской Республики

Новый спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев заявил, что оппозиционера Садыра Жапарова еще не назначили главой правительства, передает агентство 24.kg.

По его словам, парламент лишь представил кандидатуру Жапарова на этот пост.

Однако, согласно конституции Киргизии, бывший оппозиционер должен представить программу и состав кабинета министров.

Лишь после этого парламент сможет одобрить его кандидатуру.

«Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания», — пояснил Абдылдаев.

Ранее стало известно, что освобожденный из колонии Жапаров назначен на пост премьер-министра Киргизии. Бывший глава правительства Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов.

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