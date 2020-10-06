Алтайского рецидивиста 20 отправят колонию особого режима интимную переписку детьми

В Алтайском крае вынесли приговор 39-летнему жителю Бийска, которого признали виновным в совершении развратных действий и ведения интимной переписки в Сети с малолетними. Теперь мужчине придется отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2019 года осужденный отбывал наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних. В тот же период он совершал развратные действия сексуального характера в отношении шести маленьких девочек. Кроме того, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей, он заходил на страницы к несовершеннолетним и вел переписку под вымышленным именем. В ходе общения он отправлял им видеоролики и фотографии порнографического характера. Следствием было доказано три эпизода в отношении потерпевших в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих на территории Алтайского края.

В ходе расследования уголовного дела также установлено, что, осужденный разместил интимные фотографии одной из потерпевших, в связи с чем они стали общедоступными для просмотра. Вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина признал лишь частично. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.