Более половины туристов прибыли в сентябре в Анталью из России

Всего в первый осенний месяц в Анталье отдохнуло немногим более мллиона туристов (996 тыс. иностранцев и 22 тыс, турок, постоянно проживающих за пределами страны), указывает РИА Новости. Это на 54% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Первое место по количеству прибытий и доле в общем объеме иностранного турпотока в сентябре у России, на втором месте – Украина (169 тыс. 244 человек), на третьем – Великобритания (81 тыс. 615 человек).

Всего за девять месяцев 2020 года (с 1 января по 30 сентября) в Анталью в общей сложности из 163 стран прибыли 2 млн 576 тыс. 537 путешественников. Россия по этим итогам тоже на первом месте (41,4% от всего турпотока, 1 млн 831 турист).