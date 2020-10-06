Пострашнее чем COVID-19: названа новая угроза для человечества

Сегодня весь мир говорит о том, как победить коронавирус, но на самом деле есть еще одна серьезная проблема, которая может стать причиной смерти огромного количества людей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Еще одной угрозой для здоровья людей является активное размножение супербактерий. Ежегодно фиксируется множество случаев смерти людей от инфекций, которые были вызваны супербактериями. Вскоре количество летальных случаев может превысить миллион человек за год. Конечно, бактерии, которые не боятся антибиотиков, не привлекают так внимание, как коронавирус. Объяснить это можно тем, что заболевания, вызванные супербактериями, распространяются с небольшой скоростью и постепенно. Но медики считают, что именно они могут стать новой угрозой для человечества, которая станет еще хуже, чем COVID-19. Произойдет это не так быстро, но проблему решить будет намного сложнее. Американские медицинские центры предоставили данные о том, что в США около 3 миллионов жителей каждый год заражаются инфекциями, которые не боятся антибиотиков. Около 35 тысяч случаев при этом заканчиваются летальным исходом. Если ничего не предпринимать, то в скором времени от супербактерий будет умирать по 10 миллионов человек каждый год. Стоит отметить, что только 230 тысяч человек погибает ежегодно от туберкулеза, который не подается лечению антибиотиками. Сара Форчун и Стеффани Стратди заявили о том, что на сегодняшний день тема о супербактериях поднимается недостаточно и люди не понимают, какую на самом деле угрозу несут инфекции, устойчивые к антибиотикам. Также медики добавили, что если со временем появится какой-то суперустойчивым штамм бактерий, не известный ранее науке, то он может стать причиной гибели в несколько раз большего количества людей, чем погубил коронавирус.