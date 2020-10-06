Названы сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

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Hannibal Hanschke/Reuters

В «Газпроме» рассказали об ожидаемых сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Там добавили, что намерены достроить проект в ближайшие сроки.

«Газпром» также отмечает, что рассматривает варианты доступных альтернатив, которые могут позволить завершить строительство.

«Мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок», — сказано в материалах «Газпрома».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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