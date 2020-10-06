Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Президенту России Владимиру Путину доложили о просьбе бизнесмена Рубена Варданяна помочь Армении в карабахском конфликте. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывалось о всех обращениях», — отметил представитель Кремля.
По его словам, эмоциональный тон обращения бизнесмена вполне понятен. Россия делает все возможное, чтобы прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры между сторонами.
Тем не менее более активные шаги со стороны Москвы сейчас «трудно представить», добавил Песков.
Ранее создатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из основателей Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян попросил российского президента Владимира Путина помочь Армении в карабахском конфликте.
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