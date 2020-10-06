Барнаул оказался компании городов-аутсайдеров уровню зарплат их покупательской способности России

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг, в котором подсчитали средний уровень зарплат и их покупательскую способность в 100 крупнейших городах страны. Несмотря на то, что специалисты оценивали доходы только «избранных» категорий работников, Барнаул все равно оказался среди откровенно отстающих муниципалитетов. Схожим образом показал себя и Горно-Алтайск, результаты которого, впрочем, выглядят немного лучше.

Рейтинг строится на двух показателях: средней заработной плате (за вычетом НДФЛ) по средним и крупным предприятиям и стоимости стандартного потребительского набора для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 кв. м (всего 109 товаров и услуг). Таким образом, за вычетом стоимости аренды жилья или ипотеки, это дает представление о том, сколько человек может прокормить один работающий житель. Сведения авторы рейтинга взяли из муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года. 100 крупнейших городов России можно сравнить по трем критериям: уровню зарплаты, количеству стандартных потребительских наборов, которые можно купить на эти деньги, а также по соотношению этих двух величин.

Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Соотношение доходов и стоимости стандартного потребительского набора изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза. Например, безусловными лидерами являются Москва, Южно-Сахалинск и Салехард. В столице средняя зарплата составляет 103,1 тысячи рублей. На эти деньги в городе можно купить четыре потребительских набора. В Южно-Сахалинске показатели близкие: 97,4 тысячи рублей и 3,81 потребительских наборов. Для Салехарда они составляют 94,9 тысяч рублей и 3,62 набора.

Первый скачок вниз можно отметить уже начиная с четвертой позиции, которую занимает Сургут – здесь работники крупных и средних предприятий зарабатывают «всего» 77 тысяч рублей в месяц и могут позволить себе на эти деньги 3,24 набора. Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от «цивилизации» этих населенных пунктов.

«Третья ступень» — Санкт-Петербург, разместившийся на восьмом месте. Северная столица демонстрирует средние зарплаты в районе 66,5 тысяч рублей, на которые можно купить 2,92 потребительских набора. Далее результаты городов мало изменяются вплоть до 60 позиции, которую занимает Нижний Тагил с зарплатами по 35,9 тысяч рублей и возможностью купить 1,97 потребительского набора.

За этим городом разница доходов не превышает 10 тысяч рублей, а различия в числе потребительских наборов, которые могут купить горожане на свои заработки, и вовсе измеряются десятыми и сотыми долями. В число таких городов попал Барнаул, где средняя зарплата сотрудников средних и крупных предприятий составила 34 тысячи рублей, на которые можно купить 1,85 набора. Эти показатели в сумме обеспечили региональному центру 75 место из 100. В соседнем Горно-Алтайске ситуация несколько лучше: средний заработок там составляет 38,4 тысячи рублей. На эти деньги жители столицы региона могут позволить себе 1,91 потребительского набора.

Города южных регионов как противовес лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. Таким образом, ее хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65). Согласно результатам исследования, пять городов из последних 10 — столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих населенных пунктах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.