Копперфильд в мини-юбке: кубанская воровка спрятала «продуктовую корзину» в изгибах тела

Ловкие манипуляции девушки, которую сопровождал молодой человек, попали на запись камеры видеонаблюдения. Ролик вызвал восторг у пользователей соцсетей.

Пользователи соцсетей на Кубани восторгаются героиней опубликованного недавно ролика в облегающем, но при этом «безразмерном» платье. Девушка умудрилась обнести продуктовый магазин, спрятав все трофеи под одеждой, и при этом разместила их так, что со стороны они были совершенно незаметны.

Инцидент, как уточняет издание «Живая Кубань», произошел в супермаркете на перекрестке улиц Петра Метальникова и Московской в Краснодаре.

Добычей магазинной воровки стали несколько упаковок и банок с продуктами, которые девушка взяла с полок в торговом зале. Судя по видеозаписи с установленной в магазине камеры, «покупательницу» сопровождал молодой человек, который расхаживал на некотором расстоянии от нее, пока она выбирала товары, чтобы украсть.

Комментаторы, разглядывающие видео, гадают, как девушка сумела так оперативно, практически незаметно и, главное, без образования предательских выпуклостей — при таком-то облегающем одеянии — спрятать на собственном теле довольно объемные упаковки. Многие выражают сильное желание лично увидеть этот процесс во всех подробностях.

Судя по видео, у девушки огромная практика подобных манипуляций. Ходя между рядами полок с клатчем под мышкой, она, останавливаясь буквально на секунду, успевает заталкивать товары к себе под юбку и размещать под нижним бельем — например, в глубинах своего довольно-таки объемного бюста.

«Видео, не представляющее никакой информационной ценности, но всё равно чертовски удивительное», — прокомментировали ролик авторы телеграм-канала «База».

Собственно говоря, если бы не установленная в магазине система видеонаблюдения, продавец и охрана вряд ли заметили бы кражу. Удалось ли парочке злоумышленников вынести добычу за пределы торгового зала, неизвестно — на записи показано только, как девушка «затаривается» трофеями с полок.

В марте 2020 года сахалинского депутата Ивана Жилу поймали на краже 200 банок красной икры из магазина. Стоимость добычи народного избранника составила почти 2 млн рублей. Под платье Иван, разумеется, украденное не прятал — но у него нашелся собственный способ избегания ответственности: будучи пойманным, Жила заявил, что собирался передать икру детям-сиротам.

В 2017 году в Пятигорске старушка шокировала посетителей магазина меховых изделий, резво украв висевшую на стойке с вешалками шубу. Ошарашенные взгляды окружающих пожилую даму нисколько не смутили. Деловито прохаживаясь меж рядов, бабушка делала вид, что приценивается. Улучив момент, когда продавец отвернулся, чтобы проконсультировать клиента, женщина проворно запихала шубу куда-то в необъятные просторы под своим пальто и как ни в чем не бывало продолжила ходить по торговому залу.

В 2016 году в Ростове-на-Дону легко одетая девушка, украв бутылку водки, в качестве компенсации устроила охранникам и продавцу самодеятельный стриптиз.