В сентябре на территории Йеллоустоуна произошло более 200 землетрясений

За сентябрь в области супервулкана Йеллоустоун было зафиксировано 205 землетрясений, что очень много, особенно если сравнивать с предыдущими месяцами. Может ли это быть признаком того, что скоро состоится извержение? Однозначного ответа на этот вопрос специалисты пока что дать не могут, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Последний раз Йеллоустоун извергался 640 тысяч лет назад. Перед этим извержения состоялись 1,3, а также 2,1 миллиона лет назад. Некоторые люди уверены, что вулкан извергается через определенные промежутки времени. Это значит, что он уже давно готов и извержение может начаться в любой момент. В социальных сетях при этом можно увидеть огромное количество записей о том, что именно 2020 год станет отличным временем для того, чтобы произошло извержение супервулкана. За активностью супервулкана внимательно следит Геологическая служба США. По последним данным в прошлом месяце было зафиксировано 205 толчков разной силы, 125 из которых были подземными. Самое сильное землетрясение достигало отметки в 2,8 балла. С 10 по 16 сентября специалисты и вовсе зафиксировали целый рой из 29 толчков. Восемь из них имели силу больше 2,5 балла. Эксперты поспешили заверить, что никакого повода для беспокойства нет, ведь подобная последовательность землетрясений является нормой для этого региона. Стоит отметить, что в сентябре также обнаружили незначительную деформацию поверхности земли рядом с вулканом Йеллоустоун, но каких-то «серьезных изменений» зафиксировано не было. Ученые заявили, что оседание кальдеры началось еще в 2015 году. За год она проседает в среднем на 2-3 сантиметра. В целом ничего необычного с супервулканом не произошло, поэтому паниковать, по словам экспертов, еще рано.