Песков рассказал, чем займется Путин, когда ему исполнится 68 лет

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 68 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал федеральным СМИ, чем в этот день займется глава государства.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.

kremlin.ru

По словам Пескова, в первой половине дня президент России проведет большое количество международных телефонных переговоров. По всей вероятности, он будет принимать поздравления от глав других государств. Также у него запланированы совещания по внутренним вопросам.

Во второй половине дня Владимир Путин проведет свое свободное время с родными и близкими, пишет Russia Today.

Песков подчеркнул, что для Путина такое рабочее расписание именно в день рождения является традиционным.

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