Чавушоглу: Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку, если он будет в ней нуждаться

«Сегодня азербайджанский народ ведёт борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», — цитирует его ТАСС.

Чавушоглу подчеркнул, что приехал в Баку, чтобы «ещё раз продемонстрировать поддержку Турцией и турецким народом Азербайджана».

В свою очередь Алиев отметил, что поддержка Анкары придает Азербайджану силы. ЪОна вдохновляет нас, придает нам дополнительные силы и в то же время играет важную роль в обеспечении стабильности, мира в регионе», — сказал глава государства. По его словам, «решительные заявления» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «показали всему миру, что Азербайджан не одинок».