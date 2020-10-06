На этой неделе возле Земли пролетят сразу семь огромных астероидов

Трекеры в НАСА зафиксировали достаточно много астероидов, которые пролетят мимо Земли только за эту неделю. Всего пролетит семь объектов. Размер самого большого астероида будет составлять примерно 88 метров в диаметре, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Космический объект 2020 RV2 пролетит мимо нашей планеты вечером 6 октября на расстоянии 3,5 миллиона миль. Скорость астероида составляет 4,16 км за секунду, а размер колеблется от 19 до 44 метров. Астероид примерно такого же размера 2020 RR2 летит немного медленнее. На максимально близком расстоянии от Земли он также будет 6 октября. На следующий день можно ожидать уже другой космический объект – астероид 2020 RK2. Диаметр объекта составляет около 83 метров и движется он с достаточно высокой скоростью – 6,68 км за секунду. Вечером 7 октября мимо Земли пролетит SB6 2019 года. Потом за ним пронесется астероид 2020 SR6 со скоростью 5,26 км в секунду, его размер составляет от 20 до 44 метров. Самым быстрым космическим объектом, за которым можно будет наблюдать на этой неделе, является 2020 SX3. Его скорость достигает отметки в 10,88 км за секунду. При этом диаметр камня составляет 88 метров. Эксперты предположили, что если такой астероид врежется в Землю, то его мощность будет равна самой крупной ядерной бомбе, которая только создавалась людьми. Астероид стал бы причиной огромной катастрофы и уничтожения огромного количества городов на большой территории. Но ни один из космических объектов, которые в ближайшие дни будут пролетать мимо Земли, не являются для нашей планеты угрозой и риск столкновения с ними полностью отсутствует. Последним на этой неделе к нам подлетит на близкое расстояние астероид 2020 RO1. Его размеры составляют 22-50 метров, а скорость движения – около 3,21 км за секунду. Пролетит космический объект рядом с Землей 9 октября.