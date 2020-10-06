Власти займутся экологической реабилитацией второго по величине озера Бурятии

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Власти Республики Бурятия займутся экологической реабилитацией озера Гусиное, второго по величине после Байкала озера в регионе. Об этом представители регионального министерства природных ресурсов сообщили ТАСС.

Восстановление озера будет проводиться в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Власти начали работы по разработке проектно-сметной документации.

В проект войдет очистка русла реки Загустай, впадающей в озеро, и вытекающей из него реки Баян-Гол. Площадь озера Гусиное — 165 квадратных километров, а площадь его водосборного бассейна занимает 924 квадратных километра. Рядом с ним в городе Гусиноозерск живут около 23 тысяч человек.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».