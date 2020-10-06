Трамп намерен участвовать во вторых теледебатах с Байденом

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AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие во вторых теледебатах с другим участником президентской гонки демократом Джо Байденом. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Мероприятие в рамках предвыборной кампании должно пройти в Майами 15 октября.

Глава государства добавил, что ждет это событие с нетерпением. Кроме того, американский лидер написал, что чувствует себя прекрасно.

Трамп 5 октября покинул военно-морской госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он проходил лечение от коронавируса в течение трех дней. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.

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