В Бишкеке протестующие разбивают окна здания, где собрались депутаты

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Участники акции протеста в Бишкеке, 5 октября 2020 года

Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА «Новости»

В Бишкеке протестующие начали забрасывать камнями окна отеля «Достук», где собрались депутаты парламента, сообщает агентство 24.kg.

Как пишет СМИ, около отеля находятся больше 1,5 тысячи человек. Они также пытаются прорваться внутрь, но двери здания заблокированы изнутри.

Ранее стало известно, что ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов в стране недействительными.

5 октября в центре Бишкека собрались порядка 2 тыс. человек — сторонников партий, не прошедших в киргизский парламент. Они требовали провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание страны. В тот же день митингующие столкнулись с силовиками, протестующие ворвались в здание Белого дома, а после — в ГКНБ, откуда освободили из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

В столкновениях, по сведениям минздрава республики, пострадали 590 человек. Один погиб.

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