114 восемь смертей рост коечного фонда Алтайском крае обгоняет темпы распространения ковида

За минувшие сутки в Алтайском крае было выявлено 114 случаев коронавируса. Как сообщает оперштаб, еще восемь смертей пополнили статистику летальных исходов.

Из 114 подтвержденных инфицированных 51 приходится на Барнаул, в Бийске и Первомайском районе – по 11, в Бийском районе — 10, в Целинном районе — семь, в Зональном районе – четыре, в Новоалтайске, Славгороде, Змеиногорском районе – по три, в Быстроистокском, Поспелихинском, Смоленском, Солтонском, Тальменском районах – по два, в Новичихинском районе – один.

За прошедший день скончались восемь человек, из них четыре – от ковида. Общая статистика смертей выглядит так: 537 летальных исходов, из которых 237 – от вируса, 296 – по иным причинам, четыре случая – на экспертизе.

На сегодняшний день лечение в госпиталях края проходят 1337 пациентов, дома лечатся 16 человек. Количество тяжелобольных сократилось на 26 до 270, однако необходимость в ИВЛ выросла с 77 до 89. Вместе с тем еще 1224 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией, которая схожа с ковидом, находятся на лечении в госпиталях. Еще 109 человек находятся там по другим обстоятельствам.

К 6 октября краевой Минздрав развернул еще 178 новых коек. Теперь общий коечный фонд составляет 3198. На текущий момент из них свободно 528.

За весь период было выявлено 14 448 случаев коронавируса. Всего выздоровело 12 558 пациентов, из них 142 выписали накануне.