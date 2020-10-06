В Казани открылся после капремонта молодежный клуб «Талантика»

В Кировском районе Казани после капремонта открылся молодежный клуб «Талантика» по ул. Окольная, 94. Обновленное здание сегодня осмотрел первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Как рассказала руководитель сети подростковых клубов локации «Феникс-Кеды» Сабина Минаева, до ремонта площадь здания, построенного в 1972 году, составляла 168,2 кв. м. После проведенных работ площадь увеличилась на 368 кв. м и сегодня составляет 536,2 кв. м.

В старом помещении было только три направления — творческая мастерская, шашки и хореография. Количество воспитанников было на уровне 100−120 человек. Сегодня заниматься в клубе смогут 450 человек, сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Среди новых направлений, которые появились на базе клуба, — фитнес, йога, стрейчинг, кроссфит в новом тренажерном зале, актерское мастерство, клипмейкинг, каратэ-кекусинкай, робототехника.

Одним из важных нововведений в молодежном клубе стало открытие тренажерного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они могут бесплатно заниматься на специальных тренажерах, которые помогут им давать правильную нагрузку на суставы и разрабатывать основные группы мышц. С ребятами занимается профессиональный тренер, который знает, как проводить занятия на специализированных тренажерах, он также составляет программы тренировок для ребят.

В завершение первый замглавы МО Казани отметил, что в клубе необходимо строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, в этом году в Казани капитально отремонтировано 8 подростковых клубов на общую сумму 40 млн рублей.