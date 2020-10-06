Расследование о масштабных признаках коррупции ЧЭАЗ и собственника Михаила Шурдова вышло на Youtube

Абсурд: правительство РФ судится с ЧЭАЗ и одновременно помогает заводу.

«Федеральный антикриминальный канал» выпустил в Youtube фильм-расследование о признаках масштабной коррупции на «Чебоксарском электроаппаратном заводе» с вероятным участием высокопоставленных чиновников правительства РФ.

Внимание расследователей привлек факт, что «в список системообразующих предприятий, пользующихся поддержкой федерального бюджета, вошел неприметный «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ), руководство которого заподозрено в махинациях с бюджетными деньгами и имитацией отечественного инновационного производства путем замены китайских шильдиков (этикеток) на российские».

Публикуем видео и текст расследования:

«Государственный контракт от минобразования РФ на сумму 284 млн рублей на импортозамещение должны были исполнить на бюджетные деньги. Собственник ЧЭАЗ Михаил Шурдов взял на себя обязательство произвести отечественное электрооборудование взамен используемых зарубежных решений – высоковольтные частотно-регулируемые приводы с уникальной для России технологии жидкостного охлаждения. Вместо этого, судя по многочисленным разоблачающим публикациям в СМИ, чувашский завод закупил частотно-регулируемые приводы у компании Toshiba с устаревшим воздушным (а не жидкостным) охлаждением. А в дальнейшем ЧЭАЗ, по всей видимости, просто стал закупать оборудование из Китая, переклеивая шильдики на собственные. А заплатили за этот аттракцион российские налогоплательщики из своих карманов.

Очевидно, что выигрывать госконтракты на сотни миллионов рублей, а затем так нагло присваивать их себе в карман в Чувашии могут, наверное, только приближенные к власти. По всей видимости, этому помогла дружба с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым и с министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Павлом Ивановым, лоббирующим интересы Шурдова в сфере госфинансирования и закупок.

Павел Иванов и Михаил Игнатьев

Это громкое дело с признаками коррупции начала расследовать прокуратура Чувашии. Их позицию обвинения поддержало министерство образования и науки РФ, которое выступило третьим лицом в разбирательстве между подавшей иск прокуратурой Ленинского района Чебоксар и ЧЭАЗом. Минобразования поддержало каждый довод прокуратуры, доказывающее наличие вины завода в неисполнении условий контракта по массовому изготовлению высоковольтных частотно-регулируемых приводов на базе российской научной школы и российских комплектующих, в подмене продукции на китайскую и нарушении госконтракта.

Достоверно известно, что подобное дело рассматривалось еще в 2010 году в отношении ЧЭАЗа, когда был потрачен еще один грант министерства образования РФ на сумму около 300 млн рублей якобы на разработку и внедрение в массовое производство комплекса грозовой защиты. Однако, деньги освоены, а результата, по всей видимости, нет до сих пор. В то же время российское научное сообщество просит выделить хотя бы 50 млн рублей на эту разработку, даже не подозревая, что ЧЭАЗ давно успешно «реализовал и внедрил» эту технологию в массовое производство за 300 млн рублей из карманов налогоплательщиков. Наверное, данное производство осуществляется под грифом «секретно», раз об этом оборудовании неизвестно никому, пожалуй, кроме собственника ЧЭАЗ Михаила Шурдова, освоившего эти 300 млн рублей.

Михаил Шурдов

Тем временем, Шурдов, по всей видимости, пытается оправдаться, заручившись поддержкой несистемной оппозиции, привлекая внимание публикациями на разнообразных ресурсах. Сам Михаил Шурдов рассказывает о необоснованных «наездах» со стороны правоохранительных органов. По подсчетам экспертов, он уже потратил не менее 5 млн рублей на разворачивание «информационной обороны», скорее всего, добиваясь перелома в судебном процессе в Арбитражном суде Чувашской республики.

Эксперты предполагают: видимо, ЧЭАЗ считает, что, заручившись поддержкой несистемной оппозиции и набрасываясь на власть, могут вернуть доверие людей и бизнеса к своей продукции и продолжать снова и снова запускать руки в бюджетные деньги.

Можно предположить, что ЧЭАЗ и Михаил Шурдов пытаются усидеть на двух стульях: находиться в списке системообразующих предприятий и одновременно уходить в оппозицию и открыто бороться с действующей властью, привлекая всевозможные ресурсы в попытке переложить вину на кого угодно, но только не признать ее.

С учетом изложенных фактов публично призываем министра промышленности РФ Дениса Мантурова и министра экономики РФ Максима Решетникова исключить из списка системообразующих предприятий «Чебоксарский электроаппаратный завод», — резюмируют авторы «Федерального антикриминального канала».

Чебоксарский электроаппаратный завод

В конце сентября 2020 года «Блокнот» опубликовал статью с заголовком «ЧЭАЗ бросает коррупционную тень на министерства обороны, промышленности и образования РФ из-за «переклейки этикеток» на 284 млн руб.», которая вызвала большой резонанс на федеральном уровне: вышли публикации в телеграм-канале «Незыгарь», АиФ-Чувашия, «Аргументы недели», «Эхо Москвы», «Сноб» и других российских СМИ. В частности, в публикации подчеркивалась абсурдная ситуация, что после начала прокурорского расследования чиновники министерства обороны РФ внезапно наложили на устаревшие азиатские разработки ЧЭАЗ гриф «секретно» и таким образом закрыли для надзорных ведомств возможность всесторонней проверки признаков махинаций и коррупции с бюджетными деньгами.

Эксперт бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) Эдгар Петросян направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову специальное обращение, в котором обратил внимание на происходящее на ЧЭАЗ и попросил рассмотреть возможность выделения отдельного управления по контролю в сфере наукоемких технологий.

Эдгар Петросян

Эксперт Андрей Егоров задает резонный вопрос: «Где хваленная борьба с коррупцией?.. Ограбленное государство и налогоплательщики продолжают помогать ЧЭАЗ. При этом «китайские детали» идут в минобороны, к примеру. Это же подрыв оборонной промышленности, угроза национальной безопасности. И кто-то из министерства обороны должен был бы вмешаться в процесс – чтобы сказать: «Да они там совсем сдурели?»

Известный политический консультант Дмитрий Фетисов назвал историю с ЧЭАЗ показательной для понимания как происходит борьба с коррупцией и импортозамещение на практике: «Пока Минпром и Минобразования РФ судятся с владельцем завода, то Минпромторг включает его в список поддержки промпредприятий. Этот кейс демонстрирует абсурдность всевозможных списков поддержки… Это отчетливый пример, что наводить порядок надо не только на местах, но и в органах власти наверху. Ведь очевидно, что кто-то из влиятельных фигур в правительстве оказывал поддержку ЧЭАЗ, помогал получать подобные заказы, а сейчас помогает уходить от ответственности».

Политолог, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Армен Гаспарян обратил внимание, что коррупционный скандал на ЧЭАЗ уже помешал большому региональному туру премьер-министра Михаила Мишустина, который начал его с Чувашии. По всей видимости, Мишустин красноречиво показал свое отношение к происходящему на ЧЭАЗ, уделив этому некогда прославленному предприятию, согласно публикациям СМИ, максимум 10 минут своего времени – поставил своеобразный рекорд краткости общения.

Блогер Сергей Никитский иронично замечает: «Для того, чтобы скрыть мошеннические схемы получения господдержки, отдельные организации идут на крайне оригинальные, но, увы, действенные меры, которые можно назвать мошенничество под грифом «секретно».

Известный блогер и журналист «Комсомольской правды» Наталья Радулова открыто возмутилась в соцсетях: «Куда вообще министерство обороны смотрит – ведь речь идет об обороноспособности страны?.. Просто переклеить этикетки и втюхать свои «разработки» стратегической компании «Транснефть»? Блестящий мозговой прорыв…»