В Турция традиционное обучение в начальной школе возобновится 12 октября

«Сегодня мы приняли решение о расширении сферы очного обучения. Помимо первоклассников, мы планируем запустить очное обучение для 2-х, 3-х и 4-х классов в рамках установленных правил. Кроме того, 8-е классы средней школы и двенадцатиклассники средней школы также перейдут на очное обучение», — цитирует Duvar заявление Эрдогана 5 октября после заседания Совета министров.

Турецкий президент также объявил о плане правительства начать очное обучение учащихся специальных и сельских школ. Он сообщил, что со следующей недели правительство бесплатно предоставит планшетные компьютеры около 500 тыс. студентов.

Вскоре после комментариев Эрдогана министр образования Зия Сельчук объявил, что 12 октября все учащиеся начальных, специальных и сельских школ, а также восьми- и двенадцатиклассники вернутся к очному обучению.

Ранее профсоюз преподавателей Eğitim SEN заявил, что по меньшей мере шесть миллионов студентов не могут получить доступ к дистанционному обучению из-за отсутствия Интернета или надлежащих устройств.

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются студенты, пытающиеся участвовать в дистанционном обучении с помощью смартфонов, — это ежемесячная квота на Интернет, которой обычно недостаточно для потоковой передачи видео и других материалов, предоставляемых Министерством образования.