В Кремле надеются, что ситуация в Белоруссии стабилизируется без посредников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос посредничества Москвы в разрешении ситуации в Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля отметил, что Россия не знает, что белорусское руководство ищет посредников.

«Здесь вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Белоруссии в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Белоруссии искало бы каких-то посредников», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь выразил надежду на то, что ситуация в Белоруссии стабилизируется без участия каких-либо посредников.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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