Тихановская встретилась с Меркель

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Michael Sohn/AP

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Тихановской.

По данным агентства, встреча прошла в Берлине.

Ранее Тихановская писала в своем Telegram-канале, что намерена обсудить с немецким канцлером роль Германии в организации переговоров по теме проведения новых выборов в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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