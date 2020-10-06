Тихановская встретилась с Меркель

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Michael Sohn/AP
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Тихановской.
По данным агентства, встреча прошла в Берлине.
Ранее Тихановская писала в своем Telegram-канале, что намерена обсудить с немецким канцлером роль Германии в организации переговоров по теме проведения новых выборов в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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