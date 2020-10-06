Поскупившийся продать застройщику барнаулец вынужден отдавать за бесценок

Тот самый участок

Собственник части дома на улице Молодежной, 109 в Барнауле, который когда-то желал выручить за него 15 млн рублей, теперь продает его за 700 тысяч. Ранее участок с половиной строения, принадлежащие данному лицу, намеревался приобрести застройщик «Гранид». Однако владелец недвижимости запросил за нее неподъемную цену, и фирма отказалась. Теперь объявление о продаже участка за бесценок появилось на сайте «Авито», сообщает «Толк».

По данным источника, часть дома и земельный участок площадью более пяти соток на улице Молодежной, 109 в 2017 году оказались в центре скандала – застройщик высотного дома на улице Молодежной, 111, компания «Гранид» Николая Гражданкина, спорила с хозяином половины дома. Многоэтажка, которую возводила фирма, стоит на углу с переулком Революционным. Под площадку застройки попала и половина дома на улице Молодежной, 109. Выкупить вторую половину застройщик не смог: хозяин запросил за имущество 15 млн рублей. Такое предложение не уложилось в экономику новостройки, и «Гранид» отказался от покупки.

Кроме того, в 2017 году СМИ писали о скандале: дом на Молодежной, 109 пыталась снести администрация Железнодорожного района по решению суда, так как он выходил за «красную линию». Однако собственник Леонид Горбунов тогда отстоял свое имущество. Он заявил, что по решению суда чиновники могут снести только одну стену, а для этого нужен проект. В итоге строение уже несколько лет стоит без одной стены.

Теперь же на «Авито» появилось объявление о его продаже. Дом и 5,12 сотки земли оценили в 700 тысяч рублей. Это предложение на 100 тысяч дешевле, чем было ранее, сказано в объявлении.