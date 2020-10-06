Степан Івахів модернізував школу у рідному селі. ВІДЕО

У селі Андріївка Буського району Львівської області відкрили оновлене приміщення навчального закладу. Тут повністю відремонтували кожне класне приміщення, харчоблок, санвузли та зробили багато іншої роботи.

Про це повідомляє 12 канал.

Директор школи Павло Теодоровський розповів, що тут замінили каналізацію, освітлення, систему водопостачання. У кожному класі в кабінеті встановили умивальники, утеплили горище.

Реалізувати цей проект стало можливим завдяки допомозі народного депутата України Степана Івахіва, який народився та навчався у Андріївці, та його благодійного фонду «Патріоти Волині». Разом з однокласниками нардеп оглянув оновлені класи, згадав шкільні історії. А опісля разом із ними презентував ще один подарунок: школа отримала 12 телевізорів.

«Нехай діти гарно вчаться, нехай батьки з радістю їх відправляють. А ми будемо приїжджати, дивитись, і допомагати», — сказав Степан Івахів. Учням побажав реалізувати себе. Каже, що саме в школі формується характер, тому порадив часу не гаяти: «Я знаю, де лежить шлях до успіху. Починається він в школі. Коли до мене людина приходить на роботу, я їй задаю одне питання: як у школі вчився? А коли щось пояснюю, а вона не розуміє, кажу – треба було у школі краще вчитись. З цього все починається».

Очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький подякував народному депутату за допомогу Андріївській школі та привітав освітян з Днем вчителя.

Слово мали не лише гості – із піснями та віршами виступали і маленькі учні школи.

Зауважимо, що у Андріївському НВК навчаються понад 200 дітей. За останні десять років приміщення, каже директор школи, суттєво змінилось на краще. Тут замінили всі вікна, утеплили і перефарбували фасад, відкрили стадіон.Всі ці проекти ініціював Степан Івахів і, каже, планує й далі це робити, бо має велику мету.

«Ми точно зробимо найкращу сільську школу в Львівській області. І, думаю, одну з кращих в Україні. Це наша ціль, це наша мета», — сказав нардеп.