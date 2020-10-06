Путин отчитал правительство за неисполнение прошлогоднего поручения: «Я же просил!»

Правительству РФ необходимо исполнить поручение о гармонизации законодательства в сфере спорта и предоставить свои предложения. Этот вопрос поднимался неоднократно, но до сих пор не решен, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас обращаюсь <…> к руководству правительства. Я ведь неслучайно упомянул о необходимости гармонизации законодательства в сфере спорта, физической культуры и образования. Эти вопросы неоднократно поднимались на наших советах, вот Ирина Александровна Винер (глава всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России — прим. ред.) ставила данный вопрос, я помню, причем неоднократно. И это ведь не просто какие-то пустые пожелания, за подобным тоже совершенно конкретные вещи стоят, которые связаны с привлечением в тренерскую деятельность талантливых людей, увлеченных своих делом, речь об их поддержке. Она такая простая, но в данном случае, в отличие от стимулирования сдачи норм ГТО путем предоставления различных льгот, здесь совершенно конкретные вещи имеются в виду и абсолютно просто реализуемые», — сказал Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент, в частности, обратил внимание на вопрос возвращения тренерам статуса педагога. Путин подчеркнул, что это отразится на стаже сотрудников, пенсиях, отпусках и других аспектах.

«Вот я же просил правительство проработать данные вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае, по такому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — добавил глава государства.

Он попросил позже высказаться о ситуации вице-премьера Дмитрия Чернышенко.