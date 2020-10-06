Армения должна капитулировать: Эрдоган и Столтенберг обсудили Карабах

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Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости капитуляции Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в ходе общения с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Эрдоган также заявил, что Североатлантический альянс должен проявлять солидарность с Анкарой. Они также обсудили турецко-греческие противоречия.

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 октября встретился в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в администрации турецкого лидера.

«В ходе приема были обсуждены отношения между Турцией и НАТО, а также региональные события в Восточном Средиземноморье, Сирии и Ливии. Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала, несмотря на негативное отношение Греции, поддерживала инициативу НАТО по снижению риска возникновения инцидентов между турецкими и греческими элементами в Восточном Средиземноморье», — подчеркнули в коммюнике.

В ходе обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе Эрдоган сказал Столтенбергу, что союзники по Североатлантическому альянсу должны проявлять солидарность с Анкарой.

Турецкий лидер выразил мнение, что Армения должна безоговорочно капитулировать и уйти с «оккупированной территории».

Ранее в этот день в турецкой столице с генсеком НАТО встречались министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава министерства национальной обороны страны Хулуси Акар.

В конфликте Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе Анкара выразила поддержку Баку. Более того, турецкая сторона пообещала отказать Азербайджану помощь, если республика о ней попросит.

При этом в Ереване предупредили, что вмешательство Турции в конфликт может привести к тому, что Армения ответит оперативно-тактическим ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер».

На сегодняшний день мировое сообщество также обсуждает ситуацию с сирийскими и ливийским боевиками, которые якобы принимают участие в боевых действиях в Карабахе. СМИ и политики сообщают, что они переправляются через Турцию. Президент Сирии Башар Асад и вовсе обвинил турецкого коллегу в поддержке терроризма.

При этом в Баку заверяют, что в зоне боевых действий нет наемников.

Что касается конфликта Греции и Турции, который в ходе диалога обсудили Столтенберг и Эрдоган, стоит отметить, что противоречиям между этими государствами уже много лет. Это единственные страны-члены НАТО, которые, несмотря на совместное участие в военно-политическом блоке, воевали друг против друга. Конфликт произошел в 1974 году. Поводом к нему послужили этнические проблемы на Кипре, где живут турки и греки. Народные волнения активизировались после получения островом независимости в 1960 году.

14 лет спустя на острове произошел военный переворот, после чего на его территорию вторглась Турция, высадив десант при поддержке флота и авиации. Греки-киприоты тогда пользовались поддержкой вооруженных сил Греции. В результате вооруженных столкновений Кипр оказался разделен на две части: большую из которых населяют греки, а меньшая считается непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра.

В этом году и без того напряженные отношения Афин и Анкары осложнились на фоне миграционного кризиса и споров, связанных с правами на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

Реджеп Тайип Эрдоган в конце февраля объявил, что открыл границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.

В итоге несколько десятков тысяч мигрантов пересекли греческую границу.

В начале марта правительство Греции выступило с заявлением, что такая ситуация на границе с Турцией угрожает национальной безопасности греческого государства. Официальный представитель правительства Стелиос Петсас констатировал стремление Анкары поощрять попытки беженцев проникнуть в Евросоюз. Российские военные также обвинили Турцию в попытках согнать в Грецию около 130 тыс. беженцев, которые до этого находились во временных лагерях у границы.

Позже — в начале лета — на фоне такого обострения отношений министр обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире национального телевидения заявил, что его страна готова к военному решению политического конфликта с Турцией.

«В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением — это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой — позаботиться об усилении сдерживающей составляющей вооруженных сил», — цитировала министра газета «Катимерини».

Журналисты спросили его, можно ли считать такое заявление подтверждением слов советника премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса, который выражал готовность Греции к военному конфликту. Министр обороны ответил на этот вопрос утвердительно.

За день до этого вице-адмирал в отставке Диакопулос сообщил, что на фоне роста напряженности в отношениях с Анкарой Афины готовятся к любым вариантам развития событий.

«Он заявил, что мы готовимся к любым вариантам. Военное участие, безусловно, входит в их число. Мы не хотим этого. Но мы намерены дать понять, что сделаем все возможное для защиты наших суверенных прав в максимально возможной степени», — подчеркнул Панайотопулос.

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