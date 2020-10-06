В ЮНЕСКО признали угрозу исчезновения алтайского языка

Составленный в ЮНЕСКО атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, получил обновление. В новой версии сборника алтайский язык, который ранее считался уязвимым, перевели в категорию языков и диалектов, находящихся под угрозой. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

По мнению специалистов ЮНЕСКО, такой статус язык получает в случае, когда дети больше не изучают его язык как родной в семье, тогда как ранее большинство из них использовало его хотя бы для общения дома. Как уточняется в атласе, теперь в данном контексте речь идет об алтайском, телеутском, теленгутском, теленгитском диалектах, носители которого живут в Республике Алтай. По данным переписи населения Российской Федерации 2002 года, на них говорят порядка 50 тысяч человек, однако сейчас эти цифры могут быть завышены.

Что касается групп языков северных алтайцев (тубаларский, челканский, кумандинский), то по классификации ЮНЕСКО, они отнесены к находящимся под серьезной угрозой, то есть на языке говорят бабушки и дедушки старшего поколения. При этом родительское поколение может понимать язык, но они не говорят на нем между собой и не передают язык детям. Количество спикеров измеряется всего в нескольких тысячах человек. При этом указывается, что некоторые жители по ошибке могли быть зарегистрированы как говорящие на южно-алтайских языках.

Стоит отметить, что власти Республики Алтай периодически делают попытки создать возможность для сохранения языка. Так, в сентябре стало известно, что в регионе в рамках программы развития и сохранения алтайского языка снимут свой мультфильм по мотивам сказки «Ырысту». Произведение мультипликации создадут по заказу министерства образования и науки региона. Как рассказал ТАССу замдиректора ГТРК «Горный Алтай» Эркемей Бештинов, на эти цели от государства было выделено 300 тысяч рублей, но ведутся поиски коммерческих спонсоров. Ранее мультфильмы на алтайском языке выпускались в 1992 году, но на «Казахфильме» по инициативе переехавшей в Казахстан жительницы Алтая. Это были произведения скорее для взрослых, с философским содержанием. «Ырысту» по мотивам одноименной народной алтайской сказки снимают на площадке ГТРК «Горный Алтай». Это будет первый мультфильм, полностью снятый в регионе и озвученный на национальном языке.

Вместе с тем, в республике не обходится и без скандалов на почве сохранения алтайского языка. Так, летом текущего года сотрудники официальной газеты парламента и правительства Республики Алтай «Алтайдыҥ Чолмоны» — единственного в России печатного издание, которое издается на алтайском языке, — подготовили обращение на имя губернатора Олега Хорохордина, а также Госсобрания РА. Они потребовали уволить главного редактора Айсулу Кыйгасову, которая, по их мнению, ведет национальное издание к краху. Копия документа имеется в распоряжении ИА «Банкфакс». Журналисты заявили, что руководитель газеты допускает финансовые нарушения, третирует коллектив, а также сокращает штат сотрудников. Получить комментарий у самой Айсулу Кыйгасовой и учредителя газеты в лице правительства РА тогда не удалось.