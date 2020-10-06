Марат Ахметов указал на министерства, в которых не уделяют должного внимания татарскому

В Госсовете Татарстана сегодня прошло заседание комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка. В ходе двухчасового заседания обсуждали практические шаги в этом направлении.

Мероприятие провел председатель комиссии, вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов, рядом с ним в президиуме сидел и. о. ректора Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Выступая перед аудиторией, Ахметов рассказал о проделанной работе, отметив некоторые недостатки, в том числе и в деятельности госорганов. «В министерствах спорта, молодежи, транспорта и дорожного строительства, здравоохранения, в агентстве инвестиционного развития вопросам сохранения татарского языка не уделяется должного внимания. На совещаниях у президента министры, будучи татарами, не выступают на родном языке», — отметил заместитель председателя Госсовета РТ.

После того как Ахметов ознакомил собравшихся с планом, приступили к закреплению членов комиссии за муниципальными районами и городскими округами. Говоря о конкретных мерах, участники заседания предложили проведение всевозможных творческих конкурсов, увековечение памяти лауреатов Тукаевской премии, подготовку плакатов-портретов с выдающимися деятелями татарской нации.

Любопытными пунктами стали организация мобильных групп по пропаганде в районах красоты татарского литературного языка, а также создание в райцентрах и деревнях возможностей для того, чтобы услышать татарские радиопередачи. По словам Ахметова, возле ДК и парков предполагают установить 100 репродукторов. Эту работу собираются запустить в конце ноября.