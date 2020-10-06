План Собянина раскрыт: политик назвал вводимые ограничения манипуляцией ради вакцинации

Сергей Михеев обратил внимание на заявление мэра Москвы о том, что он не видит иного пути, кроме вакцинации, когда начнём получать вакцину против коронавируса миллионами.

Россиян могут подталкивать к вакцинации, именно поэтому вводимые мэром Москвы ограничения из-за вспышки коронавируса так похожи на манипуляции. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев.

«Собянин напрямую сказал, что когда мы начнём получать эту вакцину миллионами, другого пути, кроме вакцинации, он не видит. И на самом деле здесь сложно спорить: можно или полностью игнорировать эту болезнь и говорить, что её нет, или да — искать жёсткие методы решения. Или будет найдено лекарство, вакцина, или периодически придётся всех запирать. Хотя до сих пор у меня есть ощущение какой-то манипуляции», — заявил политик в эфире телеканала «Царьград».

В то же время Михеев обращает внимание на то, что с COVID-19 вообще много вопросов, половина из которых остаются без ответов. И один из вопросов: какова все-таки точная смертность от коронавирусной инфекции? Она выше, чем от гриппа? Нет ответа и на вопрос о том, не идет ли мы на поводу у страха, глядя на западный пример? Он считает, что население в Европе и США настолько привыкло жить в комфортных условиях, что малейший негатив воспринимают как вселенскую проблему. Россияне обычно более приспособлены и адекватно оценивают реальность, не поддаваясь панике при малейших проблемах, считает политик. Вот Михеев и опасается, что граждане России могут оказаться в заложниках «импортной» реакции на коронавирус, соответственно, делая то же, что делают западные страны мира.

В свою очередь предприниматель Константин Малофеев вынужден был признать, что активная деятельность паникёров, отстаивающих идею карантинного концлагеря в связи с ростом заболеваемости и COVID-19, и ОРВИ в России, нарастает. Основатель «Царьграда» подчеркивает, что все эти паникеры предпочитают не обращать внимание на мнение медиков.

«И паникёры не смогут ещё раз продавить решение, что надо опять вводить весь этот концлагерь. Из-за того, что кто-то чихает. И не надо сейчас бросать в меня тряпками: мол, а люди же умирают! Умирают. Люди вообще очень много умирают от разных болезней. Не повод же всем запрещать выходить на солнце из-за того, что люди заболевают раком от солнечных лучей», — написал Малофеев на своей странице в соцсетях, призывая руководствоваться мнением врачей, а не чиновников.

Малофеев для наглядности провел параллель: когда разгорается пожар, то главный — штаб по чрезвычайным ситуациям МЧС, а не доктор. Почему, когда медицинская беда, должны все решать чиновники без медицинского образования, задается он вопросом.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп, который объявил о том, что заразился коронавирусом, написал видеообращение к американцам. И в нем призвал не бояться.

«Не позволяйте коронавирусу доминировать, не бойтесь его, вы его победите. Я победил, хотя два дня назад мог погибнуть. Сейчас же я чувствую себя прекрасно, даже лучше, чем 20 лет назад», — заявляет Трамп в своем обращении к нации.

Накануне экономист Михаил Делягин говорил о том, что медикам поручили приписывать заболевших ОРВИ к коронавирусным ради увеличения статистики. Эксперт ссылается на непроверенный слух и просит россиян сообщать ему, если вдруг столкнутся с подобным.

Тем временем Москва уже приняла решение об удалённом режиме работы. При этом руководителям предприятий было рекомендовано отправить на удаленную работу сначала 30% сотрудников, а потому уже и 50%. Более того, мэр Москвы Сергей Собянин «подарил» школьникам дополнительные каникулы.

«Удалёнку» приняли и на Сахалине, и в Ульяновской области, склоняется к ней и Свердловская область. А сейчас стали говорить уже и о закрытии границ.