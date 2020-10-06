Facebook воздержится от назначения представителя в Турции, несмотря на штрафы

«Facebook решил не назначать представителя в Турции как того требует недавно принятый закон о социальных сетях», — пишет Акдениз в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, что парламент Турции в июле ратифицировал закон по контролю над социальными сетями. Законопроект принятый правящей Партией справедливости и развития (ПСР), гласит, что компании социальных сетей с более чем одним миллионом пользователей должны назначить законного представителя в Турции для решения проблем властей по поводу контента и сроков его удаления.

По словам эксперта, ещё неизвестно, какой будет реакция правительства, но подчеркнул, что законопроект был принят парламентом в течение 10 дней без консультаций и создает серьёзные проблемы в отношении основных прав и свобод.

«Отказ Facebook подчиниться закону будет означать, что они столкнутся с многоуровневой системой штрафов. В ноябре к ним будет применён штраф в размере 10 млн лир (1,28 млн долларов), а в декабре — 30 млн лир. Впереди шестимесячный период, который приведёт к сокращению пропускной способности в Интернете», — поясняет Акдениз.

Согласно закону, компании могут столкнуться с штрафами, запретом на рекламу или сокращением скорости до 90%.