Разбивший звезду Трампа в Голливуде вандал повторил свой поступок

Источник новости: Lenta.ru
Популярные новости
Конные лучники Александра Македонского
Конные лучники, хотя и были мало распространены среди греков, являлись одним из самых эффективных и манёвренных родов войск в армии Александра Великого.Эпоха античности: лук...
Камера МКС во время прямого эфира зафиксировала летящий к Земли НЛО
В прямом эфире МКС зрители заметили странный НЛО. Видеоролик, который был выложен в интернет, в результате набрал больше 50 тысяч просмотров, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На...
Главный туризму Алтайском крае подвел неутешительные итоги летнего сезона
Большинство туристических показателей по итогам летнего сезона 2020 года в Алтайском крае сократились почти на треть. Об этом в ходе онлайн-форума не сайте правительства...
Раскрыты симптомы коронавируса Трампа
Дональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters Состояние здоровья прездента США Дональда Трампа действительно ухудшилось в пятницу, 2 октября. Это подтвердил Fox News глава аппарата сотрудников...
«Требуем немедленно прекратить». Путин, Макрон и Трамп выпустили совместное заявление по Карабаху
Главы трех государств — России, Франции и США — выпустили совместное заявление по ситуации в Карабахе, сообщает Gazeta.ru. Заявление опубликовано на сайте Кремля. Нагорный Карабах. До конфликта. gov.nkr.am Президент России Владимир Путин, США —...