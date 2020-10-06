Заболевший пневмонией после вечеринки барнаульский музыкант записал обращение губернатору

5 октября известный барнаульский музыкант и участник различных телевизионных шоу Александр Волокитин опубликовал в соцсетях видеообращение, якобы адресованное губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Шоумен сообщил в ролике, что болеет двухсторонней пневмонией легких, однако в течение нескольких часов он так и не смог вызвать домой «скорую помощь». Певец поинтересовался у главы региона, что ему делать в данной ситуации, и с иронией заметил, что врачи могли бы приехать к нему хотя бы потому, что когда-то он записал песню про Барнаул. В то же время в соцсетях артиста можно найти фото, согласно которым он всего несколько дней назад был на вечеринке, поэтому вывод об источнике заражения напрашивается сам собой.

В начале обращения Волокитин искренне пожелал здоровья самому Томенко, который в настоящее время с тем же диагнозом, что и у музыканта, находится в Краевой клинической больнице. После этого певец сообщил, что не может несколько часов вызвать врача на дом. Он посетовал, что в «скорой помощи» ему рекомендовали обратиться к дежурному врачу, но по указанному номеру никто не отвечал. По словам Волокитина, в той же ситуации оказались и несколько его больных знакомых. «Что делать-то в таком случае? Ничего не делать, просто лежать? Я понимаю, что нам не 65 лет, но ситуация какая-то странная Попробую вызвать врача силой мысли и медитацией. Врачи в этой ситуации не виноваты, причина в организации системы здравоохранения», — заявил музыкант.

Он также сообщил, что у него имеется справка из Диагностического центра, где написано, что ему должны оказывать терапевтическую помощь на дому, и что он имеет право вызвать «скорую помощь», однако на деле это оказалось невозможно. Волокитин также добавил, что ему могли бы прислать врача хотя бы за его вклад в культурную жизнь города.

Отметим, что в Instagram Волокитина можно обнаружить относительно недавние фото с вечеринки в одном из московских заведений. О том, когда артист вернулся из столицы, информации нет. Не исключено, что он привез заразу с собой.