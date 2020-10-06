В Перми 9-летний мальчик погиб, сделав «солнышко» на качелях

В Перми 9-летний мальчик погиб от травм, которые он получил, когда делал «солнышко» на качелях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным ведомства, мальчик получил травму 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, десять дней он пролежал в больнице, где и скончался 5 октября.

В соцсети ранее опубликовали видео инцидента, на котором видно, что ребенок сначала интенсивно раскачивается на качелях во дворе, а потом делает три оборота «солнышко» на 360 градусов. Однако на четвертом вращении не удерживается, вылетает из сиденья и падает на асфальтрованную площадку перед качелями.

Пользователи в сети рассказали, что во дворе дома установлены двое качелей, одни из них не имели блокатора, ограничивающего раскачивание.