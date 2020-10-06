Зник підліток з Волині: триває розшук. ОНОВЛЕНО

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Зник підліток з Волині: триває розшук. ОНОВЛЕНО

Поліцейські встановлюють місцезнаходження неповнолітнього Солобчука Михайла Леонідовича, 22 листопада 2006 року народження, жителя села Личани Ківерцівського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Інформують, що хлопець велосипедом поїхав у невідомому напрямку 5 жовтня близько 19 години. До цього часу він не повернувся. Його мобільний телефон нині вимкнений.

Прикмети: зріст – 148-150 см, волосся – русяве, має шрами на брові та голові.

Підліток був одягнений в куртку-дощовик чорного кольору та кросівки, при собі мав рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, просять повідомити на спецлінію «102».

ОНОВЛЕНО: Станом на 12 годину 6 жовтня відомо, що підлітка знайшли. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.