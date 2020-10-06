«Когда пихал свои причиндалы, он за кого переживал?»: Муцениеце об измене Тарзана

Актриса набросилась на неверного мужа Наташи Королевой.

Актриса театра и кино Агата Муцениеце резко высказалась о новом интервью Сергея Глушко (Тарзана) и Наташи Королевой в Youtube-шоу «Осторожно, Собчак». Артистка не верит в искренность стриптизера, которого поймали на неверности, поэтому не стала сдерживаться в выражениях. Экс-супруга Павла Прилучного назвала Глушко «человеком низких моральных принципов», который пытался вступиться за опозоренную супругу, но винил в произошедшем всех, кроме себя. Также стриптизер говорил, что готов к тому, что Наташа подаст на развод.

«Он переживает за жену… а когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О май гад! Да может просто не надо быть м****ом?» — возмутилась Агата.

Также актриса прокомментировала историю Королевой, которая рассказала, как однажды Тарзан спас ее после страшной аварии. Экс-жена Прилучного напомнила девушкам, что спасти их могут врачи, а мужей-изменников прощать нельзя.

«Косить под дебила — лучший способ снять ответственность», — подытожила актриса и поблагодарила Ксению Собчак за объективное освещение скандальной истории.

Интересно, что нашумевшее интервью уже прокомментировала любовница Тарзана Анастастия Шульженко, с которой он изменил жене. Актриса публично обратилась к Ксении Собчак и обвинила Сергея во лжи. В разговоре с телеведущей стриптизер признался, что у него с Шульженко была интимная связь только один раз. Его любовница говорит обратное. По ее словам, их роман с Глушко длился на протяжении полугода. Также она предложила Собчак встретиться лично, чтобы рассказать правду.

Как ранее писал «Блокнот», Наташа Королева супруга не обвиняет. В интервью певица высказала свою версию случившегося. Королева предположила, что на Первом канале специально сняли выпуск передачи с подробностями измены Тарзана, чтобы «убрать» с поста гендиректора телеканала Константина Эрнста. Певица считает, что Константин Львович просто не был в курсе о съемках шоу с материалами, которые по ее мнению, собраны незаконно.

Поклонники считают, что Агата Муцениеце подняла тему супружеской неверности не просто так. По слухам, ее бывший муж Павел Прилучный изменял сразу с двумя актрисами. Сейчас звезда «Мажора» встречается с Мирославой Карпович. Судя по тому, что ради нее Павел продает свой особняк и нашел с Мирославой новое жилье, у пары всё серьезно.