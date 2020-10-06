Навальный с супругой дали интервью Дудю после отравления

Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия впервые появились на публике после отравления и дали интервью журналисту Юрию Дудю. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

Навальный в интервью журналисту рассказал, как произошел инцидент с отравлением, как его лечили в берлинской клинике «Шарите». В начале разговора оппозиционер поделился своим состоянием на сегодняшний день.

«Гораздо лучше, чем 20 августа (в день отравления — прим. ред.). Ручки дрожат, если я начну пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне реально с каждым днем все лучше, я занимаюсь с физиотерапевтом… „Новичок“ разрушает нервную систему, и нужно восстанавливаться, но все будет хорошо», — отметил политик.

Навальный хорошо говорит и жестикулирует. По его словам, сейчас он передвигается самостоятельно.

«Был реально неприятный период, когда я только начал вставать с кровати, мне подтаскивали к умывальнику стул, я садился на него, чтобы умыться. Это занимало у меня три минуты. Потом я начал есть и довольно быстро стал восстанавливаться. Я работаю морской свинкой сейчас: выживших от боевого химического оружия не так много, и они просто следят, с какой скоростью я восстанавливаюсь и как помогать таким людям», — рассказал оппозиционер.

Интервью Навального Дудю — это первое интервью на русском языке и первое появление оппозиционера на видео после того, как он впал в продолжительную кому. До этого политик дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, в котором рассказал, кто стоит за его отравлением.

Напомним, оппозиционер уже давал интервью Дудю три года назад. Это его второй разговор с журналистом.

Навальный находился в коме с 20 августа, когда ему стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву. 22 августа оппозиционера транспортировали из омской больницы в берлинскую клинику «Шарите». В правительстве ФРГ заявили, что политика отравили ядом из группы «Новичок». Наличие отравляющего вещества в пробах оппозиционера подтвердили лаборатории Франции и Швеции.