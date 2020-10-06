Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу

Чоловік речниці поліції Волині Ольги Бузулук Роман Бузулуку, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, вніс заставу та вийшов з-під варти.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, з-під варти Роман Бузулук вийшов учора, 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).

Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулуку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.

У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля «Volkswagen Passat B6» доправили у лікарню з травмами.

2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.

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У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Санкцією ч.2 ст. 286 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху, особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.