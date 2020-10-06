Как создать идеального раба — подвид «служебного человека»

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. рассказал о планах Запада по созданию нового типа человека, о роли ВОЗ и журнала Playboy.

Многие до сих пор наивно полагают, что Всемирная организация здравоохранения создана для того, чтобы лечить людей. Но главная ее задача – контроль за здоровьем народа, на которое можно влиять путем вакцинации и другими способами. Такое шокирующее заявление сделал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Выступая на круглом столе «Психологическая оборона. Борьба за историю – борьба за будущее», который проходил в рамках Международного военно-технологического форума, ученый предупредил, что сегодня мы реально живем в условиях войны, целью которой является создание огромного числа рабов, нового подвида — «служебного человека».

«Мы все живем в условиях гибридной холодной пре-войны и наблюдает, как мировая элита занимается выведением нового подвида homo sapiens — «человека служебного»», — заявил Ковальчук. При этом ученый сразу же пояснил, что «мы ее не выигрываем».

Именно элиты, управляющие миром, мечтают о создании такого подвида человека с ограниченным самосознанием, безропотно выполняющим любые поручения, покорного и управляемого.

«И я вам хочу сказать, что по факту, уровень науки стал таков, что мы вторглись в то, что было уделом Бога», — констатирует ученый.

И сейчас впервые появилась такая технологическая возможность, в частности технология геномного редактирования.

«Вы берёте искусственную матку, как инкубатор, где цыплят выводят, и дальше из пробирки туда засаживаете всё, что надо, укорачиваете срок беременности, геномно, генетическим редактированием подрезаете функции и получаете столько людей и таких, как вам нужно. И вот сегодня технологически это стало возможным. И это есть абсолютный факт», — объяснил ученый.

Это и есть настоящий фашизм, уверен ученый. И пока советские люди радовались окончанию войны, два брата Даллеса — один директор ЦРУ, а второй – госсекретарь — на деньги Рокфеллера положили начало для разработки такого вот «человека служебного». С этой целью и была создана Всемирная организация здравоохранения, задачи которой обозначил еще в 1948 году первый президент ВОЗ Брок Чисхолм, приятель Рокфеллера: «Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм, религиозные догмы… Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры в опыт старших рациональным мышлением – вот запоздалые цели… потребные для человеческого поведения».

В связи с такими целями сразу после войны и была разработана схема – простая, расписанная на долгие годы вперед, пояснил академик.

«Выбирается государство цель – в данном случае, это мы. Атаке подвергаются все сферы: образование, культура, наука, экономика, оборона и безопасность», — обозначил схему Ковальчук, объясняя, что если раньше порабощение шло с помощью военной техники, то сейчас реальная колонизация проводится исключительно высокими технологиями.

Для этих целей и задумывался интернет, который стал «цифровым ГУЛАГом» в чистом виде. «Только если раньше людей хватали, за колючую проволоку помещали и охраняли, то сюда все эти люди пришли сами. Они сами пришли в этот цифровой ГУЛАГ и очень комфортно там живут», — констатирует Ковальчук.

Людям показали, что ни к чему учиться, так как все есть в Википедии и интернете, а потом вырубил рубильник и все – нет головы, спокойно можно строить то общество, какое захочешь. «Мы с вами должны понимать, что это идеология современного мира, идеология наших дорогих коллег и партнёров», — уточнил Ковальчук, называя это современным фашизмом.

Также ученый раскрыл секрет формирования человека с использованием когнитивных технологий для управления массовым сознанием. В качестве примера взял цветные революции, через которые прошли уже многие страны.

«Что сначала надо? Одурачить. Упростить вашу систему до ЕГЭ-образования, чтобы вы на тесты отвечали, то есть одурить вас по максимуму, потом раздать вам айфоны и повесить спутник», — говорит Ковальчук.

Но главное — в наше время впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения с нуля управляемого человека с помощью геномного редактирования.

«Вы берёте искусственную матку, как инкубатор, где цыплят выводят, и дальше из пробирки туда засаживаете всё, что надо, укорачиваете срок беременности, геномно, генетическим редактированием подрезаете функции и получаете столько людей и таких, как вам нужно. И вот сегодня технологически это стало возможным. И это есть абсолютный факт», — описал процесс академик.

Также напомнил Ковальчук и о меморандуме национальной политики США 1974 года, где говорится о политике в области народонаселения, которую американское правительство называет важной для собственных экономических интересов. «Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости. …Мы должны позаботиться о том. Чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами как политика развитой страны, направленная против этих стран…», — приводит цитату Ковальчук.

Появление знаменитого журнала PlayBoy российский ученый связывает как раз с целью уничтожения морали общества. Достаточно сломать систему базовых моральных принципов и насадить альтернативные общечеловеческие номы морали, раскрывает он технологию воздействия на современных людей. Следующий шаг — абсолютизация свободы личности, в которой насаждается постулат, что «дети важнее родителей», который сметает авторитеты.

«Абсолютизация свободы личности является кувалдой, которой уничтожается суверенитет государства. А государство — это единственный инструмент, институт, который может обеспечить права этих личностей и свободу. А теперь в результате разрушения суверенного государства происходит замена организованного цивилизованного сообщества, защищённых государством людей, совокупностью легко управляемых отдельных индивидуумов или стада. Вот что всё это преследует. А дальше вы делаете с этим что хотите», — говорит Ковальчук.

Параллельно насаждается пропаганда новых ценностей, включая сокращение рождаемости, внедрение в массовое сознание представлений, которые отрицают естественное происхождение жизни (ЛГБТ, чайлдфри и др). В то же время Ковальчук вынужден был признать, что уже все изменилось, и это запоздалый взгляд назад, тогда как надо смотреть вперед и задавать повестку дня. А сила США, например, как раз в том, что американцы «играют вдолгую.»

«Если мы хотим остаться великой страной, каковой были всегда», — заключает ученый.

Тем временем американские СМИ уже пишут о том, что нынешний уровень развития даёт возможность даже школьнику у себя дома выводить новые вирусы. Отметим, что выступление ученого использовал в своей программе режиссер Никита Михалков, который в своей программе «Бесогон» с завидным упорством пытается разоблачить коварные планы Запада. У него даже несколько программ были посвящены работе ВОЗ, чипизации и роли в этом процессе Билла Гейтса.