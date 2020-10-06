Найдены планеты, на которых условия для жизни лучше, чем на Земле

Земля не является единственной планетой, подходящей для жизни. Ученые отобрали ряд экзопланет, находящихся в «суперобитаемой зоне». Они могут быть отличным местом для развития живых организмов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты открыли больше двух десятков планет вне Солнечной системы, условия на которых могут быть даже лучше, чем на земном шаре. Имеются более старшие, большие, теплые и влажные миры. 24 тела находятся в ста световых годах от нас.Открытие стало возможным благодаря новым телескопам. Ученые получили множество информации, теперь важно выделить ключевые цели и следовать им. Специалисты должны определить конкретные планеты с многообещающими условиями. В далеком космосе определенно имеются тела, отлично подходящие для существования организмов, отметил Дирк Шульце-Макух из Берлинского технического университета. Ученые успели проанализировать 4500 экзопланет, выделив из них только 24. Пригодность для жизни не означает, что на этих телах имеются какие-либо формы хотя бы простейших созданий. Все планеты обладают звездами с длительным периодом жизни. Наше Солнце, к примеру, просуществует около 10 млрд лет. 4 млрд лет заняло появление жизни на Земле. Получается, во многих системах, подобных Солнечной, могла потухнуть звезда до того, как на телах образовались благоприятные условия.К сожалению, ни одна из 24 открытых планет не имеет сразу всех ключевых факторов, которые поспособствовали бы развитию жизни. При этом нельзя сказать, что Земля тоже обладает всем самым лучшим. Многие создания на нашей планете адаптировались к экстремальным условиям. Это и является ключом к успешному выживанию.