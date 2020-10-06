Названы факторы, которые помогли астроиду убить динозавров

66 млн назад на остров Юкатан, относящийся к Мексике, рухнул 12-километровый астероид. Он поднял ввысь облако из сажи и пепла, спровоцировал массовые пожары и существенно снизил температуру по всей планете. Как итог, шансов на выживание у многих видов оставалось немного.

В Университете штата Пенсильвания отмечают, что произошло несколько процессов, которые в итоге повлияли на биоразнообразие. Специалисты изучили, как много сажи образовалось от лесных пожаров, а также ряда материалов (угля и нефти) из ударного кратера Чикшулуб. Как выяснилось, первая «порция» углерода была получена из раскаленных ископаемых источников, а затем уже произошли пожары, усугубившие ситуацию.

Горевшие в прошлом углеродные отложение можно обнаружить в пластах земли по всему миру. Ученые нашли также древесный уголь и химические соединения, именуемые полиароматическими углеводородами (ПАУ). Подобные соединения возникают при значительном нагреве. Например, они образуются, когда вы жарите мясо или заводите автомобиль.

Воспламененный материал из горных образований загрязняет атмосферу за несколько часов, тогда как ядовитые вещества после лесных пожаров могут отравлять воздушную оболочку в течение месяцев. Только некоторая часть сгоревшего материала относится к горным породам, однако она является самой губительной из всех.

Таким образом, Земля не оставила динозаврам шансов на выживание. Произошли кардинальные изменения, погубившие ящеров.