Reuters: Турецкая лира может продолжить падение до 8 за доллар

Лира может продлить череду рекордных минимумов в этом году и упасть до 8 за доллар, усугубив своё 25%-ое снижение в 2020 году, сообщает агентство в понедельник.

Валютные долги, подлежащие погашению в течение оставшейся части года, становятся всё более дорогими для погашения по мере падения курса лиры, что создаёт ещё более плохие новости для турецких компаний. Инфляция угрожает усилить финансовое давление.

В то время как долги государственного сектора Турции поддаются управлению, частному сектору предстоит выплатить почти 10 млрд долларов в ближайшие два месяца, указывает Reuters.

«Дальнейшее обесценивание лиры ещё больше исказит корпоративные балансы и, таким образом, окажет негативное влияние на инвестиционные перспективы», — сказал Юграс Юлку, руководитель отдела исследований развивающихся стран в Институте международных финансов (IIF).

Вместе с тем газета Dünya опубликовала в понедельник анализ, в котором перечислены турецкие компании, которые уже столкнулись со списанием средств с открытых валютных позиций из-за слабости лиры. Во главе списка стояла монополия на стационарную телефонную связь Türk Telekom, управляемая Фондом Turkey Weath Fund (TWF).

Türk Telekom, вероятно, опубликует 911 млн лир (118 млн долларов) валютных потерь за третий квартал, указывается в статье издания, которое ссылается на исследование государственной инвестиционной фирмы Ziraat Yatırım. Vestel Elektronik, один из крупнейших производителей бытовой техники в Турции, последует за Türk Telekom с вероятными затратами в размере 873 млн лир. Turkish Airlines может понести убытки в размере 206 млн лир, говорится в сообщении.

Дальнейшее ослабление лиры нанесёт ущерб способности компаний инвестировать. Увеличение расходов является ключом к повышению промышленной производительности Турции, занятости, экспорта и общей конкурентоспособности, сказал Юлку.

Давление со стороны растущих цен также создаёт проблемы для экономики, отмечается в статье.

«Мы ожидаем, что снижение курса лиры будет главным драйвером роста инфляции», — заявил клиентам Goldman Sachs Кевин Дейли, передает Reuters. Цифры прошлого месяца, вероятно, недооценили темпы базовой инфляции, добавил он, указывая на снижение налогов в различных секторах.

Ослабление лиры означало, что Турция не смогла в полной мере воспользоваться падением цен на нефть, и любое дальнейшее повышение цен на энергоносители будет оказывать дальнейшее давление на инфляцию, говорится в статье. Турция импортирует почти всю нефть и природный газ, которые она потребляет. Цены на нефть упали примерно на 40% с начала года, но снижение курса лиры означало, что Турция получила только около половины этой выгоды, сообщает Reuters. Любая дальнейшая слабость лиры уничтожит большую часть этого выигрыша, сказал Дейли.