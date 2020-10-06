Посольство РФ призвало к урегулированию политической ситуации в Киргизии

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Флаг Киргизии на здании посольства Киргизии в Москве.

РИА «Новости»

Посольство России в Киргизии призвало власти и оппозицию республики к урегулированию ситуации в правовом поле. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с обстановкой в Киргизии считаем важным подчеркнуть приверженность правовому решению сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного государственного переворота.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жээнбеков заявил, что в Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти

— Нацбанк Киргизии посоветовал банкам приостановить работу

— Протестующие освободили из СИЗО экс-главу аппарата президента Киргизии

Источник