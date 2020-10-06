Посольство РФ призвало к урегулированию политической ситуации в Киргизии

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Флаг Киргизии на здании посольства Киргизии в Москве.
РИА «Новости»
Посольство России в Киргизии призвало власти и оппозицию республики к урегулированию ситуации в правовом поле. Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с обстановкой в Киргизии считаем важным подчеркнуть приверженность правовому решению сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного государственного переворота.
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