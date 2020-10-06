Курс евро на открытии торгов превысил отметку в 92 рубля

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
На открытии торгов во вторник, 6 октября, рубль снизился по отношении к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 18 коп. и составил 78,28 руб. В свою очередь, евро подорожал на 14 коп., до 92,2 руб.
Индекс Мосбиржи увеличился на 0,12%, а Индекс РТС — на 0,51%.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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