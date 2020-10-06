Гендиректор застройщика Союз разделил свою долю ИСК Алтайгеомаше между детьми

Известный в Алтайском крае строитель и экс-владелец крупной инвестиционно-строительной компании «Союз» (Барнаул) Владимир Отмашкин больше не является собственником доли в промышленном АО «Алтайгеомаш». По сведения «Интерфакса-Сибирь», он, как и в случае с ИСК, передал ее своим детям — Сергею Отмашкину и Елене Греб. Таким образом, еще одно алтайское бизнес-семейство в 2020 году перераспределило ресурсы внутри клана.

Согласно имеющимся данным, ранее Отмашкину-старшему принадлежало 32,8 % предприятия, сыну — 29,2 %, дочери — 22,3 %. После перераспределения долей «Алтайгеомаша» Сергей Отмашкин и Елена Греб получили почти по 42,2 %. Кроме того, в июле Отмашкин-старший передал детям 100 % долей в ИСК «Союз», сын и дочь получили в компании по 50 %. При этом экс-владелец остался генеральным директором ИСК.

Напомним, что контроль над «Алтайгеомашем» семья Отмашкиных получила в начале 2015 года. Контрольный пакет акций завода был выкуплен у 10 акционеров-физлиц. АО выпускает буровые станки и установки для геологоразведочного бурения на твердые полезные ископаемые. Производит более 20 наименований оборудования.

Отметим, что в сентябре также стало известно и о смене структуры собственности Барнаульского завода железобетонных изделий. В 2018 году сумма уставного капитала ООО «ЖБИ Сибири» составляла 10 тысяч рублей, а единственным учредителем был Алексей Логинов. По данным ЕГРЮЛ, в октябре того же года капитал увеличился до 50 тысяч рублей, 40 тысяч из которых (80 %) стали принадлежать бизнесмену Ивану Вдовину. Он является сыном экс-депутата Алтайского Заксобрания и крупного бизнесмена Евгения Вдовина. Спустя недолгое время Логинов утратил статус учредителя. В связи с процедурой с тех пор Вдовин остался единственным собственником уставного капитала, но его доля все так же составляла 80 %.

В январе 2020 года юрлицо запустило процесс уменьшения уставного капитала до 40 тысяч рублей. Как следует из ЕГРЮЛ, он завершился 10 сентября. Таким образом, данная сумма стала равна 100 %, в связи с чем Вдовина можно назвать единоличным собственником предприятия. В целом наблюдатели уже говорят о тенденции передачи функций собственников и управленцев крупных алтайских предприятий младшим представителям бизнес-династий.