В России выявили почти рекордное число зараженных за время пандемии

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 28,3% не имело клинических проявлений болезни. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Это второе максимальное значение по суточному приросту зараженных в стране. Рекорд по числу новых заболевших был поставлен 11 мая, когда инфицировались 11 656 человек.

В пятерку регионов с наибольшим числом заразившихся за сутки вошли Москва — 4 082 человека, Санкт-Петербург — 411, Московская область — 347, Ростовская — 253, Нижегородская — 204.

Всего в стране нарастающим итогом выявлены 1 237 504 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших достигло 988 576 человек (плюс 6 252 за сутки) — от коронавируса излечились 79,9% россиян.

Также за сутки зафиксировано 188 летальных исходов — это максимум с 11 июля. За весь период в России от коронавируса скончались 21 663 человека.