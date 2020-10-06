Динамика коронавируса на 6 октября

За последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни.

Россия

11 615 новых заражений за сутки

6 252 человека за сутки выздоровело

188 за сутки умерло

1 237 504 зараженных за все время

227 265 зараженных на данную минуту

21 663 человека умерло за все время

На 5 175 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,28%)

Москва

4 082 новых заражений

1 156 человек за сутки выздоровело

31 за сутки умер

311 559 зараженных за все время

51 058 зараженных на данную минуту

5 401 человек умер за все время

На 2 895 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,67%)

Мир

320 644 новых заражения

243 464 человек за сутки выздоровело

6 929 за сутки умерло

35 483 758 зараженных за все время

7 874 139 зараженных на данную минуту

1 044 051 человек умер за все время

На 70 251 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,89%)

США

(по данным на 5 октября)

41 330 новое заражение

43 855 человек за сутки выздоровело

363 за сутки умерло

7 679 649 зараженный за все время

2 569 539 зараженных на данную минуту

215 032 человека умерло за все время

На 2 888 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,11%)

Италия

(по данным на 5 октября)

2 257 новых заражений

767 человек за сутки выздоровело

16 за сутки умерло

327 586 зараженных за все время

58 903 зараженных на данную минуту

36 002 человека умерло за все время

На 1 474 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,5%)

Брешиа, Италия

Украина

(по данным на 5 октября)

3 774 новых заражений

1 145 за сутки выздоровело

33 за сутки умерло

230 236 зараженных за все время

124 554 зараженных на данную минуту

4 430 человек умерло за все время

На 2 596 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,08%)

Белоруссия

(по данным на 5 октября)

844 новых заражений

155 за сутки выздоровело

11 за сутки умерло

80 696 зараженных за все время

4 531 зараженный на момент времени

862 человек умерло за все время.

На 678 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 15,6%)

Молдова

(по данным на 5 октября)

322 новых заражения

512 за сутки выздоровело

9 за сутки умерло

56 901 зараженный за все время

14 059 зараженных на данную минуту

1 375 человек умерло за все время

На 199 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,4%)

Армения

(по данным на 5 октября)

181 новое заражение

38 за сутки выздоровело

7 за сутки умерло

52 677 зараженных за все время

6 983 зараженных на данную минуту

984 человек умерло за все время

На 136 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,94%)

Казахстан

(данные на 6 октября)

60 новых заражений

90 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

108 296 зараженных за все время

3 204 зараженный на данную минуту

1 725 человек умерло за все время

На 30 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,9%)

Узбекистан

(данные на 5 октября)

334 новых заражений

352 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

58 946 зараженных за все время

2 828 зараженный на данную минуту

485 человек умерло за все время

На 23 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,8%)

Хива, Узбекистан

Ситуация с коронавирусом в России становится тяжелее с каждым днем. Накануне стало известно о подготовке полутора тысяч больниц под работу с «ковидными» пациентами. Чиновники и парламентарии заговорили о возвращении к закрытию границ и пропускному режиму;

—

При этом россияне не торопятся соглашаться на вакцинацию, а эксперты говорят о нестыковках в антиковидной политике властей;

—

Очередным зараженным COVID-19 стал губернатор Омской области Александр Бурков;

—

Ранее заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп выписался из госпиталя, где лечился. Он выступил с обращением, где заявил: «Не бойтесь его. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью».

Однако директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что состояние президента Дональда Трампа, у которого был выявлен коронавирус, еще может усугубиться. «Проблема заключается в том, что заболевание пока еще находится на самой ранней стадии. Не секрет, что в клинических историях встречаются случаи, когда через 5-9 дней у людей происходит реверсия», — предупредил Фаучи

—

В Минпросвещения заявили, что пока не переводили школы на дистанционное обучение;

—

Более 4 млн россиян столкнулись с сокращением зарплаты из-за коронавируса, сообщают «Известия»;

—

В Москве не планируют вводить пропускной режим, сообщила заммэра столицы Ракова;

—

В парке «Патриот» в Подмосковье вновь открыли временный госпиталь для пациентов с коронавирусом;

—

Обнаружены люди с генетическими мутациями, которые не восприимчивы к коронавирусу. В Роспотребнадзоре сoобщили, чтo люди с oпределенными гeнными мутaциями нe мoгут зaразиться коронавирусом. Пo дaнным вeдомства, мутaции в генe, кoдирующем белoк ACE2, котoрый коронавирус испoльзует для пoпадания в клeтки дыхатeльных путeй, «мoгут oблегчить или зaтруднить прoникновение вирусa».