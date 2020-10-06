Reuters: Турецкое буровое судно вернулось в Турцию с Кипра

Корабль последовал за Oruç Reis, турецким исследовательским судном, оказавшимся в центре длительного спора, и покинул воды, возможно, богатые запасами углеводородами, отмечает агентство. Этот шаг может помочь ослабить напряжённость в Восточном Средиземноморье, отмечается в статье.

Yavuz недавно продлил свою деятельность до 12 октября, однако данные слежения Refinitiv Eikon показали, что в понедельник утором судно находилось недалеко от порта Ташуджу в южной турецкой провинции Мерсин, покинув район к юго-западу от Кипра в воскресенье.

Турецкое исследовательское судно Barbaros Hayrettin Pasa остаётся у юго-восточного берега Кипра, и его деятельность там продлена до 18 октября, сообщает Reuters.

Вместе с тем Diken сообщил в воскресенье, что судно Oruç Reis покинуло порт Антальи и вышло в открытые воды в ожидании новых распоряжений. Отбытие корабля из района между Кипром и греческими островами в прошлом месяце стало предварительным условием, установленным Грецией для начала переговоров с Турцией.

Ранее источники в сфере безопасности заявили Анадолу, что переговоры при посредничестве НАТО по обсуждению способов предотвращения военного инцидента между членами альянса были отложены по техническим причинам.