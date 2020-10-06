Почему Россия должна вмешаться в карабахский конфликт

Политолог – о том, какие интересы преследует наша страна в противостоянии Азербайджана и Армении

Война в Нагорном Карабахе резко активизировала информационную войну вокруг этого обострившегося исторического конфликта. В нагромождении ежедневных противоречивых комментариев смысл происходящего уже безнадежно тонет. Есть только один способ разобраться в сути событий: увидеть и понять реальные коренные интересы главных действующих сил. Политолог и историк Сергей Станкевич в своей авторской колонке для «Блокнота» попробовал пошагово разобраться: каковы интересы России в карабахском узле, и как она может их обеспечить.

На Российской Федерации исторически лежит миссия архитектора и гаранта порядка на Большом Кавказе, которую наша страна как государство-продолжатель унаследовала от государств-предшественников — Российской Империи и Советского Союза. Для Москвы это не амбициозная прихоть и не дань имперской ностальгии: серьёзный военный пожар на Кавказе неизбежно перебрасывается на коренную территорию России на полную глубину, а кроме того, влечет угрожающее переформатирование всего нашего южного геополитического подбрюшья.

То есть, разрешать конфликты и хранить порядок на Кавказе, не допуская к этому делу никаких сторонних «великих держав» – это для нас экзистенциальный вызов. Попробуем этот тезис конкретизировать.

В нынешней войне между Азербайджаном и Арменией для России важно: (1) чтобы война не вышла за рамки Карабаха и семи прилегающих к нему районов, не стала тотальной межгосударственной войной; (2) чтобы в войну двух стран физически не вмешалось какое-либо третье государство (в частности, Турция или Иран); (3) чтобы воюющие стороны не наносили целенаправленных ударов по мирному населению; (4) чтобы в войну не втягивались международные террористические группировки или их представители, особенно из числа тех, с кем российская армия столкнулась в Сирии, на ком кровь наших солдат; (5) чтобы не провоцировались столкновения этнических группировок на территории России.

По мнению политолога Сергея Станкевича, Москва должна вмешаться в карабахский конфликт

Это, так сказать, текущие рамочные условия – на период военных действий. В которых Россия не должна и не будет принимать прямого участия, если хотя бы три из указанных условий соблюдаются. Понятно, что мы активно призываем к прекращению огня, перемирию и переговорам с участием Минской группы международных посредников. Но уже ясно, что война скорее всего продлится до момента, пока Азербайджан как наступающая сторона (действующая на своей международно признанной территории) не истощит свои ресурсы — военно-технологический, человеческий и эмоционально- психологический. Когда наступит обоюдная истощенность и усталость от войны и потерь, конфликт вновь вернется в дипломатический формат. Вернуть конфликт от силового формата к дипломатическому — в этом и состоит главный промежуточный интерес России на пути к прочному миру в регионе.

Уточним следующее. На выходе из военного конфликта в Карабахе Россия не должна стать врагом ни для непосредственных участников войны, ни для ближайших соседей, чьи интересы она напрямую затронула – для Турции, Ирана, Грузии. Ни с кем нельзя смертельно поссориться. Со всеми нужно сохранить каналы для диалога. Кроме того, Россия должна сохранить свою ключевую роль в ОДКБ. И самое главное – остаться в уникальном статусе верховного хранителя порядка в регионе Большого Кавказа с правом последнего решающего слова.

Вот так выглядят национальные интересы, которые Россия отстаивает, оказывая многостороннее воздействие (открытое и непубличное) на ситуацию вокруг Народного Карабаха.

И у нас пока есть все шансы добиться успеха.